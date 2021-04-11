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GeriFutbol Beşiktaş'ta Ghezzal'dan çarpıcı şampiyonluk iddiası: Bırakmaya niyetimiz yok
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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2021 - 21:21 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Ghezzal'dan çarpıcı şampiyonluk iddiası: Bırakmaya niyetimiz yok

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Beşiktaş'ta Ghezzal'dan çarpıcı şampiyonluk iddiası: Bırakmaya niyetimiz yok

BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenerek şampiyonluk yolunda puan farkını açan Beşiktaş'ta maçın yıldızlarından olan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor maçında 1 gol 1 asistle oynayan ve Beşiktaş'ın 4 gollü zaferinde büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlık nedeniyle üzgün olduklarını belirten Ghezzal, "Zor oldu. Zemin sıkıntılıydı. Önemli olan eve 3 puanla dönmekti. Şu an Cenk için üzgünüz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyoruz. Galatasaray maçını izledik. Yenersek ne kadar önemli olacağını gördük. Yendik. Yarın da Fenerbahçe maçını izleyeceğiz" dedi.

"ELİMİZDE OLANI BIRAKMAYACAĞIZ"

Şampiyonluk için ellerinde olan avantajı bırakmayacaklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Şampiyonluk için savaşıyoruz. Sonuna kadar savaşacağız. Elimizde. Elimizde olanı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşta Ghezzaldan çarpıcı şampiyonluk iddiası: Bırakmaya niyetimiz yok

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