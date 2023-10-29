Beşiktaş’ta Gaziantep FK maçı öncesi savunmada büyük kriz!

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Trendyol Süper Lig’de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta stoper krizi yaşanıyor. Haftaya Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Eric Bailly ve Daniel Amartey’den yoksun giren Kartal’da Omar Colley ve Arthur Masuaku’nun Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında sakatlandığı duyuruldu. Masuaku’nun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Colley’de eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem görüldüğü duyuruldu.

GENÇ EGE’YE GÜN DOĞDU

Böylece sakat stoper sayısı 5’e çıkarken Gaziantep FK maçına bu mevkide başlayacak tek fubolcu, orijinal pozisyonu önlibero olan Necip Uysal kaldı. Teknik direktör Burak Yılmaz, mevcut sakatlardan iyileşen olmazsa, Onana, Amir, Salih gibi önlibero orijinli isimlerden birini defansın göbeğine çekecek. Ayrıca genç futbolcu Demir Ege Tıknaz’ın da 11’de oynaması olası. Öte yandan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, aralık ayında yapılacak kongrede kulüp başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

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