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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi tüm hesaplar 3 puan için

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Galatasaray
Beşiktaşta Galatasaray derbisi öncesi tüm hesaplar 3 puan için
İsmail ER

Önder Karaveli, G.Saray derbisinde sistemden taviz vermeyeceklerini söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü, futbolcularıyla yaptığı konuşmada, “Risksiz ve yüksek tempoda oynarsak kazanmamak için neden yok. Sizlere güveniyorum” ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’de 14 Mart’ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde heyecan artarken, siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar karşısındaki tüm hesaplarının galibiyet üzerine kurulu olduğunu aktaran Karaveli, “Hedefimiz 3 puan. Zor bir rakiple karşılaşacağız. Kanatları etkili kullanan ve defansta sağlam duran özellikleri var. Kontrataklarda golü kolay buluyorlar. Duran topları kullanma özelliklerine sahipler” dedi. 

Siyah beyazlılarda 90 dakika içerisinde skorda durum ne olursa olsun sistemsel olarak taviz verilmeyeceğini ısrarla vurgulayan Önder Karaveli sözlerine şöyle devam etti: “Galatasaray sezon başından bu yana çok iyi oynayan takımların başında geliyor. Bu nedenle risksiz ve yüksek tempoda oynamamız halinde, bu zorlu deplasmanda kazanmamamız için neden yok. Sizlere inanıyor ve güveniyorum.”

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ADEM LJAJiC KULÜBÜN VERDiĞi CEZAYA iTiRAZ ETTi

Sezon başından bu yana kadro dışı olan Ljajic, kulübün noter ile gerçekleştirdiği tutanağa itiraz etti ve cezayı hak edecek bir şey yapmadığını söyledi. Antrenmanda sakatlandığını ileri sürerek birçok antrenman programına uymayan Ljajic, sezon başında yönetimin önerdiği 800 bin Euro’yu kabul etmemişti.

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Beşiktaş’ta Ljajic dışında Lens, Douglas ve N’Skala da kadro dışı bırakılmıştı. Yönetim bu isimlere “Kulüp bulüp giderseniz size her türlü kolaylığı sağlarız” demesine karşın hepsi de sözleşmelerini tamamlayacaklarını belirtmişlerdi.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Galatasaray

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