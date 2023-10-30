Beşiktaş'ta futbolcular galibiyeti değerlendirdi: Burak hoca benim takım arkadaşımdı

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İlk olarak söz alan Cenk Tosun şöyle konuştu: Yakup Arda, gerçekten pırıl pırıl, çok yetenekli bir çocuk. Bugün oyuna girdikten sonra bütün Türkiye neler yaptığını gördü. Bunu da heyecanlı bir Yakup olarak yaptı. Birkaç maç sonra neler yapacağını bütün Türkiye görecek. Onun adına mutluyum.

"BURAK HOCA BENİM TAKIM ARKADAŞIMDI"

Zor bir dönemden geçiyoruz. Maçın yorgunluğundan unuttum söylemeyi, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Beşiktaş büyük bir camia. Her zorlukların üzerinden gelmiştir. Bugün Pazartesi olmasına rağmen stat doluydu. Herkesten Allah razı olsun. Taraftarlarla birlikte iyi bir yola gireceğiz. Maçı hak ettik, artık Antalyaspor maçına bakacağız. Burak hoca benim takım arkadaşımdı. Yan yana milli formayı terlettik. Şimdi hocam oldu. Erken olmasına rağmen çok tecrübeli. İkili ilişkiyi çok iyi yönetiyor. Burak hocama da bana forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum.

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YAKUP ARDA KILIÇ: HAYALİM AVRUPA

Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç şöyle konuştu: Çok mutluyum. Cumhuriyetimizi kutluyorum. Burak hocamın bana şans vermesi tarif edilemez bir duygu. İlk maçımı oynadım. Daha çok çalışıp, daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Cenk abime de teşekkür ediyorum. Hayalim, bu güzel armayı iyi bir şekilde terletmek. Nasipse ileride Avrupa'da ülkemi gururlandırmak istiyorum.

SALİH UÇAN: TESİSTE BİR HASTALIK OLDU

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Salih Uçan ise şunları söyledi: Sakatlıktan çıktım, 3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil ama sakatlık döneminde iyi çalıştım. Bugün kolay bir maç olmayacaktı. Takımda birçok insan hasta, sakatlığın dışında. Tesiste bir hastalık oldu. Ama ona rağmen iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kazanarak devam etmemiz lazım. Genel olarak baktığınızda, taraftarımız, yönetim, futbolcular biraz zorlu süreçten geçiyoruz. Biz de üzülüyoruz, kırılıyoruz. Daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Çok üzülen insanlar var. Biz de çok üzülüyoruz bu durumlara. Bunu atlatmak için bu tarz galibiyetlere ihtiyaç var. Kazandıkça mutluluk ortaya çıkıyor. Kaybedince üzülüyorsunuz. Böyle kazanarak devam etmek istiyoruz.

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