Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gelişmesi! Teknik direktörlük için ilk aday...

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Beşiktaş’ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Aralık ayında gerçekleşecek kongre için mevcut başkan adayları da bu doğrultuda çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Özellikle yeni gelecek yönetimin, teknik direktörlük koltuğu için kiminle anlaşacağı büyük merak konusuydu.

BURAK YILMAZ YOLA DEVAM EDEBİLİR



Seçim süreci içerisinde Şenol Güneş’in takımdan ayrılmasının ardından göreve geçici olarak Burak Yılmaz getirilmişti. Genç teknik adamın, daha önce konuşulduğu gibi seçim sonrasında yeni yönetimin önünü açmak için alınacak her türlü karara hazır olduğu bildirildi. Yılmaz, ayrıca görev verilmesi halinde Siyah-Beyazlı ekibin teknik heyeti içerisinde yer almak istiyor.

DEVRE ARASI TRANSFERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ



Emre Kocadağ, başkanlığa gelmesi halinde takımın kısa sürede ayağa kalkabilmesi için kesenin ağzını açmaya hazır olduğunu bildirdi. Kocadağ, devre arası transfer döneminde en az 3 transfer yapmak üzere harekete geçti. Buna göre Kocadağ’ın, 20 milyon Euro civarında bir para ayırdığı öne sürüldü.

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SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞTI İDDİASI

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; başkan adaylığını açıklayan Emre Kocadağ, sürpriz bir isim ile anlaşmaya vardı. Buna göre Kocadağ, Kara Kartal’ı geçtiğimiz yıllarda şampiyon yapan Sergen Yalçın ile prensipte el sıkıştı. Ayrıca diğer başkan adaylarının da teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile temasa geçtiği gelen haberler arasında yer aldı.

NE DEMİŞTİ?

Emre Kocadağ, o dönem takımla yolları ayrılan Sergen Yalçın için şu ifadeleri kullanmıştı:



"Hocamıza elimizden gelen desteği verdik ama bugün hocamız, Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük. Sergen Yalçın hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. İyi bir şekilde yollarımızı ayırdık, bazen böyle süreçler olabiliyor. Bundan sonra takımı ayağa kaldırmak için çalışacağız."