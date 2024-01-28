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Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan tepki: Aile hakemlerinden kurtulalım artık

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#Beşiktaş#Sivasspor#Feyyaz Uçar
Beşiktaşta Feyyaz Uçardan tepki: Aile hakemlerinden kurtulalım artık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 18:38

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Sivasspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a kaybederken Feyyaz Uçar'dan hakem hatalarına ilişkin açıklama geldi.

Hakemlerden her takımın şikayetçi olduğunu kaydeden Feyyaz Uçar, "Niye VAR çağırıyor? Niye iptal oluyor? Bu VAR'da AVAR'da ne oluyor bunu anlamıyoruz. Biri de bizim için şu VAR kayıtlarını açıklasın. Hep aynı şeyler, hep aynı haksızlıklar. Aynı zamanda rakip takım da şikayetçi. Bunlar 3 nesil hakem. Dedelerinden büyüklerimiz çekti. Biz çocuklarından çektik. Hala çekmeye devam ediyoruz. Düzgün yönetin, bu kadar zor mu bu. Kazanan takımı tebrik ediyoruz ama bizim eleştirimiz sadece bugüne değil." dedi.

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"BU AİLE HAKEMLERİNDEN KURTULALIM ARTIK"

Beşiktaş'ın düzgün hakem yönetimlerini ihtiyacı olduğunu söyleyen Uçar, "Oyuncumuzun yan bağları kopuyor. Rebic'e arkadan kasti tekme var. Kırmızı yok. Geçen hafta da söyledim. Hakemden gol yiyen takımız biz Beşiktaş olarak. Konuşmak istemiyoruz ama rica ediyoruz. Artık yeter. Geçen hafta söylediğimiz gibi, bu hafta yönetim kurulunda toplantı yapacağız. Eski bir hakem arkadaşımız bize rapor sunacak. Bundan sonra bunları kamuoyu ile paylaşacağız. Beşiktaş takımının düzgün yönetime ihtiyacı var. Bu aile hakemlerinden kurtulalım artık." ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Sivasspor#Feyyaz Uçar

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