Beşiktaş'ta Fernando Santos'u bitiren 7 yanlış

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Beşiktaş’ta büyük umutlarla takımın başına getirilen Fernando Santos’un hayal kırıklığı yaratmasında, Portekizli teknik adamın hatalarının yanı sıra kendisinin dışında gelişen ve çözüm bulunamayan bazı sorunlar etken oldu. Bu nedenleri şöyle sıralamak mümkün:

FUTBOLCULARIN PERFORMANSINI YÜKSELTEMEDİ

1- Teknik direktör değişiklikleri genelde futbolcularda doping etkisi yaratır ama Santos’ta bu olmadı. Takımda kaybolan enerjiyi yerine koyamadı. Selefi Serdar Topraktepe’nin hazırladığı 11’le çıktığı ilk maçında Karagümrük’ü 3-0 yendi, ancak hemen ardından kendi kurduğu 11’le Pendikspor’a 4-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ’I ANLAYAMADI, HÜCUM OYNATMADI

2- Beşiktaş gibi büyük takımların şartlar ne olursa olsun hücum ağırlıklı oynaması gerektiği gerçeğini bir türlü kabullenemedi. İç sahadaki maçlarda bile ‘önce savunma güvenliği’ dedi. Bu da temposu düşük, izleyene tat vermeyen, kısır bir Beşiktaş takımı ortaya çıkardı.

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KADRODA BEKLENEN İSTİKRARI SAĞLAYAMADI

3- Oyun sistemini oturtabilmek için çok fazla futbolcuya şans tanıdı. Kadroda istikrar sağlayamadı. Bazı maçlarda futbolcuları orijinal mevkilerinden farklı yerlerde oynattı. Ancak zamanı da kısıtlı olduğundan; ne sistemini yerleştirebildi ne de oyunculardan beklediği verimi alabildi.

RAKİPLERİN ANALİZİNDE CİDDİ HATALAR YAPTI

4- Santos, ekibinin tamamını yurt dışından getirdi. Halbuki ne kendisi ne de yardımcıları Türk futbolunu tanıyordu. Böyle olduğu için de rakip analizlerinde ciddi hatalar yapıldı. Çoğu maçın ilk yarısı bu nedenle kötü skorlarla kapandı. Rakipler çözülene kadar iş işten geçmiş oldu.

KADRO DIŞI BIRAKILIP DÖNENLERİ KAZANAMADI

5- Kendisinden önce kadro dışı bırakılan beş futbolcunun durumlarının belirsizliği Santos’un elini kolunu bağladı. Bir süre hiç faydalanamadığı bu oyuncuları kazanmak istedi. Ancak bu isimlerin kulüple bağlarının kafaca kopmuş olması, beklediği verimi almasını engelledi.

AL MUSRATİ VE MUCİ’Yİ YETERİNCE KULLANAMADI

6- Kulüp tarihin en pahalı yabancıları olan 12 milyon Euro’luk Al Musrati ve 10 milyon Euro’luk Muci’yi takıma oturtamadı. Herkes onların, takımın lideri olmasını bekliyordu ama Santos bunu yapamadı. Özellikle de Al Musrati’nin performansının vasat kalmasında payı büyüktü.

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BAZI YILDIZLARIN SÖZLEŞME SORUNLARI ÇÖZÜLMEDİ

7- Geçen yıldan bu yana sözleşme yenilemeyi bekleyen Cenk Tosun ve Salih Uçan gibi oyuncuların gelecek kaygısı yaşamaları performanslarını olumsuz etkiledi. Santos takımda kilit rolleri bulunan iki oyuncunun boşluğunu dolduracak çözüm yolları aradı ama bulamadı.

TOPRAKTEPE KULÜBEDE AYBABA TRiBÜNDE

Samsunspor maçı sonrası Fernando Santos’un gönderildiği bilgisini veren Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, “Sezon sonuna kadar Samet Aybaba’nın liderliğinde Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz” diyerek siyah beyazlıların teknik yapılanması hakkında da ipucu vermiş oldu.

Beşiktaş’ın ‘Feda’ döneminde teknik direktörlüğünü yapan ve 2012-13 sezonunda 38 maçta takımı çalıştıran Aybaba, Hasan Arat’ın başkanlığa seçilmesiyle futbol şube sorumlusu olarak camiaya dönerken ‘Kulübeye inmeyeceğim’ demişti. Nitekim deneyimli futbol adamı sezonun kalan bölümünde de kulübede görev almayacak ancak kadro seçiminden taktik-teknik kararlara kadar tüm konularda Serdar Topraktepe’ye yardımcı olacak.