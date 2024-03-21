Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan Necip Uysal için övgü dolu sözler

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Portekizli teknik adam, Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbette “Necip son derece profesyonel, verilen görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, çok çalışkan aynı zamanda centilmen ve efendi bir isim. Tam anlamıyla örnek alınması gereken bir oyuncu. Onunla çalıştığım için çok memnunum. Beşiktaş’a saha içi ve saha dışında büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

"SERİ YAKALARSAK..."

Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Santos “Şanssızlık peşimizi bırakmıyor. Bir de antrenmanlarda üst düzey performans gösteren nitelikli bazı oyuncular nedense maçlarda aynı performansı gösteremiyor. Bir seri yakalayabilsek takım havaya girecek ve gerçek gücümüzü göstereceğiz” diye konuştu.

MİLLİ ARADA İKİ ÖZEL MAÇ

Beşiktaş’ın milli arada iki hazırlık maçı yapacağı duyuruldu. Buna göre siyah beyazlılar 23 Mart Cumartesi saat 16.00’da Nevzat Demir Tesisleri’nde Karadağ temsilcisi Buducnost ile karşılaşacak. Kartal 28 Mart Perşembe saat 16.00’da ise yine Nevzat Demir Tesisleri’nde Karagümrük’ü konuk edecek.