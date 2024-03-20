×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Milli Takım'da Macaristan maçı hazırlıkları devam etti! Montella, Arda Güler ile görüştü...

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Montella#Arda Güler
Milli Takımda Macaristan maçı hazırlıkları devam etti Montella, Arda Güler ile görüştü...
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 21:00

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Montella, antrenmanın bir bölümünde Arda Güler ile özel bir görüşme yaptı.

Haberin Devamı

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar, son bölümde de çift kale maç yapıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın Budapeşte'ye yapacağı yolculuk öncesindeki son antrenmanını saat 11.00'de yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

A Milli Takım kafilesi, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.30'da müsabakanın oynanacağı Puskas Arena'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, bu antrenman öncesinde stadyumda basına kapalı olarak kısa bir yürüyüş yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Montella#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!