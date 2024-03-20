Beşiktaş'ta Fernando Santos, Cenk Tosun'a sahip çıktı: Sezon sonunda raporumu sunacağım

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Beşiktaş’ta son haftalarda eleştiri alan isimlerden biri de Cenk Tosun... Siyah beyazlı takım son maçlarda gol yollarından büyük sıkıntı yaşarken Cenk de ligde bu sezon 27 maçta sadece 5 gol atabildi. Teknik Direktör Fernando Santos ise tecrübeli oyuncuya sahip çıkarak, Cenk’i hazır ve formda olduğu için oynattığını söyledi.

Portekizli teknik adam “Cenk Türkiye’nin en iyi golcülerinden. Olumsuz herhangi bir düşüncem yok” dedi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cenk’in kalıp kalmayacağına dair raporu sezon sonu vereceğini kaydeden Santos “Zaten yönetim de gerek Cenk gerek Salih’le sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bıraktı. Ben de performanslarını yakınen takip ediyorum. İkisi de bugüne dek takıma yararlı işler yapmış oyuncular. Sezon sonunda raporumu sunacağım” ifadelerini kullandı.