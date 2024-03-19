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Yusuf Şimşek'in yeni takımı belli oldu

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#Futbol#Yusuf Şimşek#Bandırmaspor
Yusuf Şimşekin yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 20:58

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile sözleşme imzaladı.

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Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Bandırmaspor'un Yusuf Şimşek ile  anlaşmaya vardığı açıklandı.

48 yaşındaki teknik adam, Bandırmaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı.

2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, o dönem 6 maçta görev almış ve takım daha sonra bir alt lige düşmüştü.

48 yaşındaki Yusuf Şimşek'in UEFA-Pro Lisansı bulunmakta olup teknik direktörlük kariyerinde Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev aldı. Altay'dan ayrılmasının ardından Bandırmaspor ile anlaşmaya varan Yusuf Şimşek'in önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.

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#Futbol#Yusuf Şimşek#Bandırmaspor

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