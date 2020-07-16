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GeriFutbol Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 21:46,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor!

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor!
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Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü

Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının yapıldığı idmanın taktik bölümünde çift kale taktik maçı ve şut antrenmanı gerçekleştirildi. Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek

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