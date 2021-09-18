Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akayın olaylı gecesiŞafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akay'ın olaylı gecesi#Şafak Pekdemir
‘Aday sayısı sorun yaratmaz’‘Aday sayısı sorun yaratmaz’#Millet İttifakı
Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Apple şaşırtmadıApple şaşırtmadı#Apple
Ev sahibi eski kiracıya Ya yüksek kira öde ya çık diyebilir mi Sorularla kira rehberiEv sahibi eski kiracıya 'Ya yüksek kira öde ya çık' diyebilir mi? Sorularla kira rehberi!#Kira
Golün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydiGolün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydi#Pelkas
Kim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördüKim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördü!#Kim Min-Jae
Portakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecekPortakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecek!#Örnek
Vahşi cinayetin kurbanı TürkVahşi cinayetin kurbanı Türk#Cinayet
Yunanistan Navtex sezonunu açtıYunanistan Navtex sezonunu açtı#Yunanistan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Avrupa'da ilk 40'a girdi!

#Ersin Destanoğlu#Beşiktaş#İtalya
Beşiktaşta Ersin Destanoğlu, Avrupada ilk 40a girdi

Ersin Destanoğlu, geçmişte Messi, Rooney, Fabregas, Pogba, Aguero, Mbappe ve Haaland gibi dünya yıldızlarının kazandığı Golden Boy ödülü için düzenlenen taraftar oylamasında açık ara önde bulunuyor. Ödülü kazanan isim, taraftarların yanı sıra özel jürinin oylarıyla belirlenecek ve aralık ayında ilan edilecek

Haberin Devamı

İtalyan Tuttosport gazetesinin her yıl Avrupa’da oynayan 21 yaş altı futbolcular arasından seçilen bir kişiye verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün bu yılki adayları arasında Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu da bulunuyor...

40 kişilik aday listesindeki tek kaleci olan Ersin, Tuttosport’un internet sitesinde devam eden oylamada şu ana kadar verilen 75 bin oyun yüzde 42.7’sini alarak birinci sırada yer aldı.

Golden Boy adaylarının listesi 15 Ekim’de 20 oyuncuya inecek. Daha sonra taraftar oylarıyla birlikte jüri oyları da hesaplanacak ve 2021’in Golden Boy’u ilan edilecek.

Beşiktaşta Antalyaspor maçı öncesi 5 eksik

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi 5 eksik

Barcelonalı Yusuf Demir de listede

Yılın en yetenekli genç futbolcusu, Tuttosport’un yanı sıra Bild, L’equipe ve Marca gazetelerinin spor yazarları ve taraftarların verdiği oylarla belirleniyor. 100 kişi ile başlayan listede son 40’a kalan isimler arasında Barcelona’da forma giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir de finalistler arasında. 2003’ten beri verilen Golden Boy ödülünü kazananlar arasında Messi, Rooney, Pogba, Fabregas, Aguero, Balotelli, Sterling, Mbappe ve Haaland da bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ersin Destanoğlu#Beşiktaş#İtalya