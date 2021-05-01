Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan şampiyonluk ve Galatasaray sözleri

Hatayspor karşısında oynadıkları oyun ve aldıkları galibiyetle şampiyonluğu ne kadar hak ettiklerini bir kez daha ortaya koyduklarını belirten Kocadağ, "Hatay bu sene ligin flaş ekiplerinden, zor ve stresli düşündüğümüz bir maçtı ama Beşiktaş bugün gerçekten oynadığı oyun, inancı ve azmiyle, bulunduğu noktayı ne kadar hak ettiğini ve anasının sütü gibi helal bir noktada olduğunu göstermiştir." diye konuştu.

Haftaya oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili olarak da konuşan Kocadağ, "Galatasaray'ın stadında şampiyonluk konusunu düşünmüyoruz, Galatasaray stadında olmuş ya da başka bir yerde olmuş, ekstra bir motivasyon değil. Biz isterdik ki kendi stadımızda şampiyon olsaydık." dedi.

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