Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan 'şampiyonluk' göndermesi! 'Bayramı göstermedik'

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Kocadağ'ın sözleri;

Başından beri inancımız hiç eksilmedi. Bugün sonu çok güzel oldu. İnşallah seneye de futbolun güzelliklerini konuşacağımız ve sonunda yine Beşiktaş'ın mutlu bitireceği bir yıl olur.

'SÖZÜMÜZ YERE DÜŞMEDİ'

Arifeyi gösterdik, bayramı göstermedik. Hamdolsun sözümüz yere düşmedi. Mecazi anlamı olan bir cümleydi. Kimseyi incitmek için söylemedik. Kendi takımımıza inanç için söyledik."