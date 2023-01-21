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Beşiktaş'ta efsane ikili yeniden buluşuyor! Cenk Tosun ve Aboubakar...

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#Transfer#Beşiktaş#Aboubakar
Beşiktaşta efsane ikili yeniden buluşuyor Cenk Tosun ve Aboubakar...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

2016-17 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken Cenk 20, Aboubakar 12 gol attı. 2 futbolcu 4’er de asist yapmıştı. Bir golde pası Aboubakar, Cenk’e verirken birbirlerine yaptıkları bu asist çıkarıldığında ikili toplam 39 gole yani takımın 73 golünün yüzde 53.4’üne katkı verdi.

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Beşiktaş sezon başında da gündemene gelen eski golcüsü Vincent Aboubakar’da mutlu sona ulaştı. Wout Weghorst’un Manchester United’a transferinin ardından hem takımı hem de ligi bilen bir golcü arayışına giren siyah beyazlılar tamamen, daha önce görev yaptığı 2 dönemde verdiği katkı ile dikkat çeken Kamerunlu futbolcuya odaklanmıştı. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden ve İstanbul'a gelen Kamerunlu golcünün sözleşme imzalamasıyla Beşiktaş'ta 3. Aboubakar dönemi resmen başlayacak.

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İki futbolcu yan yana rakip takımlara kabus oluyor

Siyah beyazlıların Süper Lig’de şampiyonluk yaşadığı son 2 sezonda da Aboubakar’ın kadroda olması takıma olan katkısını net olarak ortaya koyarken Kamerunlu futbolcunun ilk döneminde müthiş bir uyum yakaladığı Cenk Tosun’la da yeniden bir araya geliyor. 2016-17 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken Cenk Tosun 20, Aboubakar da 12 gol atmıştı. 2 futbolcu 4’er de asist yapmıştı. Bir golde pası Aboubakar, Cenk’e verirken birbirlerine yaptıkları bu asist çıkarıldığı ikili toplam 39 gole katkı verdi.

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Son sezonunda da 15 gol, 5 asistle yıldızlaştı

Beşiktaş 2016-17’yi 73 golle zirvede tamamlarken bu gollerin yüzde 53.4’ünde Aboubakar ile Cenk direkt başroldeydi. Söz konusu sezondaki performansının ardından Cenk 2017- 18’in devre arasında 22.5 milyon Euro gibi rekor bir transferle Everton’a transfer olurken, Aboubakar kiralık geldiği Porto’ya geri döndü. 2021’de ise siyah beyazlılar yine şampiyonluk sevinci yaşarken 30 yaşındaki golcü 26 maçta 15 gol, 5 asistle, 38 maçta 19 gol atan Cyle Larin’in ardından takımın en golcü 2. ismi olmayı başardı.

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