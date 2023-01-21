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Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar'da belge krizi çözüldü! İstanbul'a geldi

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#Transfer#Beşiktaş#Aboubakar
Son Dakika: Beşiktaşın yeni transferi Vincent Aboubakarda belge krizi çözüldü İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 05:00

Beşiktaş, Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst’un boşluğunu Vincent Aboubakar ile doldurdu. Kamerunlu golcü, seyahat belgesiyle ilgili pürüzün giderilmesinin ardından yola çıktı ve saat 05:00 sularında İstanbul'a geldi.

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Wout Weghorst'a veda eden Beşiktaş, Aboubakar'a kavuştu. Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcü, kulüp ile tüm bağını kopardı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen Kamerunlu golcü, seyahat belgelerinde yaşanan problem sebebiyle bir süre daha Riyad'da bekledi. Aboubakar'ı taşıyan özel uçak saat 05:00 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Vincent Aboubakar'a Beşiktaşlı yöneticiler ve ailesi eşlik etti. Havalimanında işlemleri yapılan yıldız golcü, kendisini bekleyen az sayıdaki taraftara kartal hareketi yaptıktan sonra araca binerek otele götürüldü.

AL NASSR VEDA ETTİ

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, Beşiktaş ile sözleşme imzalamaya hazırlanan ve sözleşmesini feshettiği Aboubakar için bir veda paylaşımı yaptı.

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Son Dakika: Beşiktaşın yeni transferi Vincent Aboubakarda belge krizi çözüldü İstanbula geldi

YILLIK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Beşiktaş’ta 3’üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yarım dönem için 1.5 milyon euro kazanacak olan Kamerunlu golcü, diğer sezonlar için 2.5 milyon euro + bonus alacak.

Cumartesi günü takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna da dahil edilecek

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#Transfer#Beşiktaş#Aboubakar

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