MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta derbi maçı hazırlıkları sürüyor!
GeriFutbol Beşiktaş'ta derbi maçı hazırlıkları sürüyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 21:06,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta derbi maçı hazırlıkları sürüyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta derbi maçı hazırlıkları sürüyor!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile 19 Temmuz Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Çeşitli pas ve top kapma idmanlarıyla başlayan antrenmanda dar alan organizasyonları üzerinde duran siyah-beyazlı ekip son bölümde taktik çalıştı. İdman yarı sahada taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle