Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye; 'Ya toparlan ya da ayrıl'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü maçı sonrasında “Dele Alli’nin şu an takım içerisindeki durumu beklentilerimizi karşılamıyor. Şu anda oynamayı hak edecek bir durumu olduğunu düşünmüyorum” dediği Dele Alli ile dün özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Güneş’in bu sözleri İngiltere’de de yankı bulurken kupaya vedanın ardından ligdeki Kayseri maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah beyazlılarda tecrübeli teknik adam, İngiliz yıldıza hem derdini hem ne yapmak istediğini sordu hem de beklentilerini anlattı.

Beklentileri karşılayamadı

İkili arasındaki zirvede Güneş’in beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen 26 yaşındaki futbolcuya “Senden çok umutluyuz. Sen dünyanın en yetenekli oyuncularından birisin. Ancak beklentilerimizi bir türlü karşılayamadın. Eğer bir sorunun ya da sıkıntın varsa bunu öğrenmek istiyorum. Yapabileceğimiz bir şey varsa bunu çözüme kavuşturalım. Ancak eğer giderilemeyecek bir problem varsa da yollarımızı ayıralım” dediği öğrenildi.

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Dele’nin ise uyum sağlamaya ve çalışmaya devam etttiğini söylediği ifade edildi.

Paramızı verin, ayrılalım

Beşiktaş'ta Dele Alli’nin yanı sıra 4.5 milyon Euro’luk bonservisi ve kendisini yapılan ödemelerle kulübe maliyeti 10.9 milyon Euro olan Georges-Kevin N’Koudou’nun durumu da masada.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız futbolcunun gönderilmesi de gündeme gelirken menajerinin tüm hak edişlerin ödenmesi halinde ayrılabileceklerini ilettiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun gitmesi halinde kolaylık gösterileceğini belirtirken N’Koudou’nun bir sonraki durağının Suudi Arabistan ya da Katar olması bekleniyor.

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