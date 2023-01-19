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Son Dakika: Aboubakar, Beşiktaş için geliyor! Sözleşme fesih...

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
Son Dakika: Aboubakar, Beşiktaş için geliyor Sözleşme fesih...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 21:36

Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Vincent Aboubakar transferinde mutlu sona yaklaştı.

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Wout Weghorst’un ayrılığı sonrası eski gözdesi Vincent Aboubakar ile temasa geçen Beşiktaş, nihai sonuca ulaşmak üzere.

Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcünün bu gece tüm işlemleri bitireceğini Beşiktaş yönetimine bildirdiği öğrenildi. Vincent Aboubakar için özel uçak ayarlayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu yarın İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş’ta 3’üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Cumartesi günü takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna da dahil edilecek

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig

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