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GeriFutbol Beşiktaş'ta Cyle Larin'den itiraf: "Maçta iyi oynamadık ama..."
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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2021 - 21:59 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Cyle Larin'den itiraf: "Maçta iyi oynamadık ama..."

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Beşiktaş'ta Cyle Larin'den itiraf: "Maçta iyi oynamadık ama..."

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ın Erzurumspor'u mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Cyle Larin, karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçta iyi oynamadıklarını ancak kazanmayı bildiklerini belirten Cyle Larin, "Zor bir maçtı. Bu zeminde oynamak da zorlaştırdı. Maçta iyi oynamadık ama şampiyon gibi oynadık. Bu tarz performansla 3 puan almak önemlidir. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Yorgunluk ağrısı oldu. Hafta içi iyileşirim ve bir sonraki maçta hazır olurum." diye konuştu.

Beşiktaşta Cyle Larinden itiraf: Maçta iyi oynamadık ama...

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