Beşiktaş'ta Cyle Larin'den itiraf: "Maçta iyi oynamadık ama..."

Maçta iyi oynamadıklarını ancak kazanmayı bildiklerini belirten Cyle Larin, "Zor bir maçtı. Bu zeminde oynamak da zorlaştırdı. Maçta iyi oynamadık ama şampiyon gibi oynadık. Bu tarz performansla 3 puan almak önemlidir. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Yorgunluk ağrısı oldu. Hafta içi iyileşirim ve bir sonraki maçta hazır olurum." diye konuştu.

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