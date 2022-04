Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan Sörloth transferi için açıklama! 'Neden olmasın'

Haberin Devamı

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Valerien Ismael, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenledikleri iftarda, basın mensuplarıyla bir araya geldiler.



Kazancı ve Ismael, sohbet toplantısında bu sezon ve gelecek planlamaları konusunda görüşlerini aktardı.



Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, transfer planlaması konusunda, "15 futbolcu almayacağız, 6-7 oyuncu alacağız. 2-2,5 milyon avro bonservisler döndürülebilecek bonservislerdir. 30 milyon avrolar para verdik, 2 milyon da maaş verdik; böyle dünyalar olmayacak. Birin üzerinde de olabilir" diye konuştu.

"GEDSON'UN MAAŞI UYGUN"



Gelecek sezonun ilk transferinde Gedson Fernandes’i aldıklarını dile getiren Kazancı, "Gedson’u aldık. Maaşa baktığımızda Türkiye standartlarında. Amacımız aşağılarda kalan maaşlarla almak. Oyuncuyu satabilmek için maaşları da o seviyede tutmak lazım. Gedson önemli bir yıldızdır, maaşları o seviyelerde. İllaki 2,5-3 milyon seviyelerinde bonservis paraları vermenize gerek yok. Tabii golcüde bir tık daha fazla verme durumunda kalacağız" dedi.

"GİDECEK OYUNCULAR BELLİ"



Kazancı, önümüzdeki sezon için transfer edecekleri oyunculara odaklandıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki sene alacağımız oyuncularla ilgili yoğun çalışmamız var. Gidecekler aşağı yukarı belli, sezon sonuna kadarki performanslar da belirleyici olacak. Kaliteli, potansiyeli tam yansıtmamış, çıkışta olan oyuncular var. Listemizdeki birkaç oyuncu bir milyonun altında oyuncular. Daha sıçrama yapmamış oyuncular. Ghezzal, Gedson çok büyük yıldız oyuncular. Adı geçen Sörloth, Aboubakar... Bu oyuncuları doğru zamanda almak gerekiyor. Bunların maaşları bir zamanlar bir milyonun altındaydı. Bu şekilde transfer yapmak istiyoruz, tam tepeye çıktığı zaman değil" şeklinde konuştu.

"TRANSFERLERİ 23 HAZİRAN'A YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"



Geçen senenin eylül ayından beri transferde yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getiren Ceyhun Kazancı, "Geniş bir oyuncu listemiz var. Canlı izlediğimiz çok oyuncu var. Anlaşmaya yaklaştığımız oyuncular da var. 22-23 Haziran gibi toplanacağız. Transferleri o tarihe hazırlamak istiyoruz. Gelenler olacak, gidenler olacak. Fırsat transferleri de olabilir. Alacağımız 6-7 oyuncunun dördünü söylediğimiz tarihlere yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"SÖRLOTH İMKANSIZ DEĞİL"



Kazancı, transferde Beşiktaş ile adı anılan Alexander Sörloth hakkında da, "Sörloth’da bir milyon olmayacağı aşikar" derken, bu transfere ihtimal verilmediği sözü üzerine, "Belli olmaz. Çok imkansız değil. Kolay transfer olabilir, niye olmasın?" şeklinde konuştu.



Ceyhun Kazancı, alacakları oyuncuların hedeflerinin olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi;



"Burayı bir hedef olarak görsün, başka hedefleri de olsun. ’Başarılı olayım, bir yerlere gideyim’ desin. Buradan Manchester United’a direkt giden oyuncular oldu, neden yenisi olmasın? İstediğimiz model o. Bu kafada olan oyuncular istiyoruz."

"ATIBA 1 YIL DAHA OYNAYACAKTIR"



Kadroda yer alan Atiba Huthchinson’ın durumuna değinen Kazancı, "Atiba bir sene daha oynayacaktır. Dünya Kupası var. Durumu ne olur bilmiyorum, hocanın raporu gelecektir" dedi.

"RIDVAN'A TEKLİF VAR"



Kazancı, takımın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz için farklı kulüplerden teklifler olduğunu, Ersin Destanoğlu için bir teklifin gelmediğini söyledi.

"CAN BOZDOĞAN'I 1 MİLYONUN ALTINA ALMAK İSTİYORUZ"



Kadroda kiralık olarak oynayan Can Bozdoğan’ın bonservisini almak için Schalke ile sık sık görüştüklerini belirten Kazancı, "Can Bozdoğan’ın bonservisini almak için kulübüyle sık sık görüşüyoruz. Satın alma opsiyonu 1,8 milyon avro. Bunu bir milyonun altına çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

ISMAEL: CHELSEA 3-4-3 İLE ŞAMPİYON OLDU



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael ise Beşiktaş’a gelen her oyuncunun en iyi performansı göstermesi gerektiğini söyledi.



Kendisinden önce transfer edilen Gedson’u beğendiğini vurgulayan Ismael, "Çok katkısı olacak. Önceden de tanıdığım bir oyuncu. Santrfor hassas bir bölge. Sörloth çok kaliteli bir oyuncu" dedi.



Beşiktaş’ta oynattığı 3-4-3 sistemiyle ilgili eleştirilere değinen Ismael, İngiliz ekibi Chelsea’nin bu şekilde şampiyonluğa ulaştığını vurguladı.

"SEZON İLERLEDİKÇE HAKEM KARARLARI OTURUR"



Ismael, Süper Lig’deki hakem tartışmalarıyla ilgili soruya da, "Adana Demirspor-Trabzonspor maçındaki penaltıyı garipsedim. VAR sisteminin olduğu bir dönemde böyle bir penaltıyı garipsedim. Sezon ilerledikçe bu konuların da oturacağına inanıyorum" yanıtını verdi.

"KENAN KARAMAN İYİ FUTBOLCU"



Performansı eleştirilen Kenan Karaman’a değinen Ismael, "Kenan Karaman iyi futbolcu. Almanya’dan kendisini tanıyorum. Bu sezon birçok futbolcu performansının altında kaldı. Gelecek sezon odaklanacağımız konulardan biri de bu oyuncuların performansını artırmak olacak" diye konuştu.



Ismael son olarak, gelecek sezon öncesi kamp çalışmalarını da Avusturya’da yapacaklarını söyledi.