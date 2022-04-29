Beşiktaş geleceğe imza attı! 5 altyapı oyuncusuyla profesyonel mukavele yapıldı

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Futbol takımının bütçesini 45 milyon Euro’dan 25 milyon Euro’ya indirip gençlere daha fazla şans tanıma kararı alan Beşiktaş Kulübü, altyapıda forma giyen 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar’ın sözleşmeleri 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatılırken; Necati Bilgiç ve Serkan Emrecan Terzi ile 2024-2025, Göktuğ Baytekin ile de 2022-2023 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

İmza törenine başkan Çebi de katıldı

Vodafone Park’ta dün genç futbolcular için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile 19 Yaş Altı Akademi takımının antrenörü Serdar Topraktepe katıldı. Başkan Çebi törende yaptığı konuşmada genç sporculardan eğitim hayatlarını ihmal etmemelerini istedi ve ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

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CEYHUN KAZANCI: ŞAMPiYONLUĞU iSTiYORUZ AMA FENERBAHÇE’NiN DE OTURMUŞ BiR KADROSU VAR

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Valerien Ismael, basın mensuplarına iftar daveti verdi. Kazancı, buradaki açıklamasında, “Biz, kendi doğrularımızla seneye şampiyon olacağımızı düşünüyoruz. Ama ligi tek başımıza oynamıyoruz. Rakiplerimiz bizden daha doğru işler yaparsa... Ki Fenerbahçe’nin oturmuş bir kadrosu var, açıkcası yeni sezon hamleleri nasıl olacak merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.