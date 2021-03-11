MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Cenk Tosun, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı!
GeriFutbol Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.03.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile açıklandı. Cenk Tosun kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Başakşehir ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Gökhan Töre kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

Defans: Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Montero, Serdar

Orta saha: Josef, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah

Hücum: N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi