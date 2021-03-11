Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile açıklandı. Cenk Tosun kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Başakşehir ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Gökhan Töre kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Başakşehir kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran
Defans: Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Montero, Serdar
Orta saha: Josef, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah
Hücum: N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic