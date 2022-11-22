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Beşiktaş'ta Çebi'nin sözleri gerçek oluyor! Takuma Asano'nun transferi için çalışmalar başladı

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Takuma Asano
Beşiktaşta Çebinin sözleri gerçek oluyor Takuma Asanonun transferi için çalışmalar başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

Beşiktaş Başkanı Çebi’nin sponsorluk anlaşmasındaki sözleri gerçek oluyor. Siyah beyazlıların ulaşım sponsoru Honda, Bundesliga ekibi Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano’yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

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Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 2 Ağustos’ta Honda ile yapılan sponsorluk anlaşmasında sarf ettiği “İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya’ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah” sözleri gerçek olmak üzere.

JAPONYA iLE KATAR’DA

Siyah beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için Honda ile yaptığı görüşmelerde Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı. Japon otomobil devinin şu an milli takım ile Katar’da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a transferi konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

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SAKATLIKTAN ÇIKTI

Bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üreten Asano 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı. 2 ay takımdan uzak kalan Asano iyileşince Japon Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Takuma Asano

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