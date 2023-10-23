Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan Galatasaray derbisi sonrası neşter kararı!

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Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi geride kaldı. Siyah-Beyazlı ekip, 2-1'lik mağlubiyetten çıkarması gereken dersleri çıkarıp yoluna devam etmeyi umuyor. Bu doğrultuda dev maçın faturasının kesildiği isimlerden Mert Günok ve Omar Colley de takım arkadaşlarından özür diledi.

Yaptırımda uygulanmayacak

Fanatik'in haberine göre; Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Günok'u teselli ederken Beşiktaş Yönetimi de kırmızı kart gören oyuncuya niyetinden dolayı herhangi bir maddi yaptırımda bulunmama kararı aldı. Galatasaray karşısında yaşadığı savunma zaafiyetiyle dikkat çeken Beşiktaş’ta Daniel Amartey’le beraber savunmadaki partneri Omar Colley de eleştirilmişti. Gambiyalı futbolcunun, karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz’dan düşük performansı sebebiyle özür dilediği bildirildi.

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Hazırlıklar başladı

Tüm gözlerini Avrupa'ya çeviren Kartal, UEFA Konferans Ligi D Grubu 3. haftasında Perşembe günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Takım bugün izinli

Galatasaray derbisine ilk 11’de başlayan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise idmana ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, pas ve dar alanda üç grup halinde yapılan top kapma çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-Beyazlılar, bir günlük iznin ardından yarın yapacağı antrenmanla Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına devam edecek.

Amartey yerine Bailly

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Bodo maçında kadroda birçok değişikliğe imza atacak. Galatasaray derbisindeki performansı oldukça eleştirilen Daniel Amartey, hem formu hem de sakatlık durumu sebebiyle ilk 11’deki yerini problemini atlatan Eric Bailly’ye bırakacak.

Rosier cezalı...

Valentin Rosier de kart cezası sebebiyle Onur Bulut sağ beke geçecek. Rams Park’taki müsabakaya sol bekte başlayan Bakhtiyor Zaynutdinov, yerini Artur Masuaku’ya bırakacak. Orta sahada görev yapan Tayfur Bingöl’ün yerine sakatlıktan kurtulan Salih Uçan geçiş yapacak.

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