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Beşiktaş'ta bir sakatlık daha! Umut Meraş'ta yırtık...

#Beşiktaş#Umut Meraş#Süper Lig
Beşiktaşta bir sakatlık daha Umut Meraşta yırtık...

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş’ın sol beki Umut Meraş, dün oynanan Çaykur Rizespor maçının 89. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Siyah-beyazlılar, tedavisi için hastanede kontrolden geçen Umut Meraş’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yayımladı.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakada aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sağ ayak bileğinde kemik ödemi ve ayak bileği dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

TAKIMDAKİ EKSİK SAYISI BİR HAYLİ FAZLA

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Kevin N'Koudou sakat.

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Atiba Hutchinson, Kenan Karaman, Alex Teixeira, Cyle Larin, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Rachid Ghezzal koronavirüs karantinasında.

Siyah-beyazlılar bu eksikler sonrası U19 takımından takviye yaparak Rize'ye gitmek zorunda kalmıştı.

 

 

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#Beşiktaş#Umut Meraş#Süper Lig

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