Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'den Dele Alli’ye özel terapi

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Beşiktaş’ta son haftaların en çok eleştirilen ismi olan hatta devre arasında gönderileceği iddia edilen Dele Alli mecburiyetten şans bulduğu Alanyaspor maçında eski günlerine yaklaşan bir performansa imza attı. Siyah beyazlıların son golünü ağlara gönderen İngiliz yıldız mücadelesiyle de dikkat çekti.

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54 pasın yüzde 83’ünde isabet bulan, 8 ikili mücadele, 3 hava topu kazanan, 1 şut pası veren, 4 top kapan Dele Alli’nin çıkışında en önemli faktörlerden birinin de başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı özel görüşmeler olduğu ortaya çıktı. Maçtan önceki 2 gün 2’şer saat adeta özel terapi uygulayan Beşiktaş Başkanı’nın kendisine inandıklarını anlatarak eski Dele Alli’yi sahada görmek istediklerini ifade ettiği öğrenildi.