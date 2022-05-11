Beşiktaş'ta başkan adayı Fuat Çimen: Ben Manga ile görüşüyoruz

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Beşiktaş’ta 29 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa aday olan Fuat Çimen, D-Smart’ta yayınlanan ‘Haftanın Konuğu’ programında gazeteci Faik Gürses’in sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi yönetimini eleştiren Çimen, “Beşiktaş yönetilemiyor. Bu yüzden borç yükü artıyor. Bunun da sebebi yanlış yapılan sözleşmeler. Paralar gereksiz yere harcanmış. Bizim önceliğimiz mali disiplini sağlayıp iç denetim sistemini oluşturmak” dedi.

BEN MANGA iLE GÖRÜŞÜYORUZ

Seçilmesi halinde kulübü idari ve sportif yönden 2’ye ayıracaklarını söyleyen Çimen, “Futbolda sportif direktörlük özerk bir yapıda olacak. Profesyonel bir yapılanmaya gideceğiz. Şu anda Frankfurt’ta görev yapan Ben Manga ile görüşmeye devam ediyoruz. Kulübü Alman ekolüyle yöneteceğiz. Yönetim anlamında Frankfurt’u örnek alıyoruz” diye konuştu.

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