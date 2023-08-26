Beşiktaş'ta ayrılık! Kerem Atakan Kesgin, Fatih Karagümrük'te

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VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç orta sahası Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez Milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Karagümrük ekibi, geçtiğimiz gün Fenerbahçe'den de Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını duyurmuştu.