×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta ayrılık! Kerem Atakan Kesgin, Fatih Karagümrük'te

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Karagümrük#Beşiktaş
Beşiktaşta ayrılık Kerem Atakan Kesgin, Fatih Karagümrükte
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 11:54

VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş’tan Kerem Atakan Kesgin’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç orta sahası Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez Milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Karagümrük ekibi, geçtiğimiz gün Fenerbahçe'den de Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Gözden KaçmasınAnderson Taliscanın alternatifi İngiltereden Beşiktaşın teklifi...Anderson Talisca'nın alternatifi İngiltere'den! Beşiktaş'ın teklifi...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Karagümrük#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!