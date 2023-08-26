Anderson Talisca'nın alternatifi İngiltere'den! Beşiktaş'ın teklifi...

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Beşiktaş, Talisca'dan sonuç alamayınca 10 numara transferi için görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlı ekip, Premier Lig'in yıldızına kancayı takarken bu transfer için görüşmelerini hızlandırdı. Yıldız oyuncunun kulübü, şimdilik Beşiktaş'ın bu teklifini düşünmek için beklemeye geçti. Beşiktaş ayrıca, Premier Lig'den başka bir yıldızı da kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Lascelles atağı

Savunma hattına takviye adına girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Newcastle United'ın kaptanı Jamaal Lascelles için devreye girdi. Sky Sports'tan Dharmesh Sheth, Beşiktaş'ın bu transfer için çok istekli olduğunu belirtti.

Resmi temaslar başlıyor

Sheth, Beşiktaş'ın transfer adına Newcastle'a resmi bir teklifte bulunmasının beklendiğini dile getirdi. 29 yaşındaki oyuncu, 9. sezonuna girdiği Newcastle kadrosunda yer almaktan memnun olsa da daha fazla oynamak istediği için transfere sıcak bakabileceği aktarılıyor. İngiliz stoper, bu sezona da ilk iki Premier Lig maçında süre alamayarak yedek kulübesinde başladı.

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10 numara için temaslar hızlandı

Beşiktaş’ta en merak edilen transfer, 10 numara... Bu bölge için gündemine birçok ismi alan, ancak sonuç çıkaramayan Kara Kartal, son olarak Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için bir girişimde bulunmuş, ancak maddi konularda anlaşamayınca masadan kalkıp beklemeye geçmişti.

Fanatik'in haberine göre; Teknik direktör Şenol Güneş ve kulüp yetkililerine, “Beşiktaş’ı özledim. Geri dönmek için elimden geleni yapmaya hazırım. Maaş konusunda orta yolu bulabiliriz” diyen Talisca’dan, kulübü Al Nassr’ı ikna etmesi bekleniyor. Yönetim, bu durumla beraber işini sağlama almak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni haftada cevap gelecek

10 numara hattı için İngiliz ekibi Fulham’dan Andreas Pereira’yı gündemine alan idareciler, 27 yaşındaki futbolcu için kulübüyle yaptığı yoğun görüşme trafiğinin ardından kiralama önerisinde bulundu. Fulham yetkililerinin, bu teklifin ardından Beşiktaş’tan öneriyi değerlendirmek için süre istediği bildirildi. İngiliz ekibinin, teknik ekip ve oyuncuyla görüşüp kararını yeni hafta içinde Siyah-Beyazlılar’a bildirmesi bekleniyor.(Fanatik)

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