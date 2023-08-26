Beşiktaş'ta Masuaku'nun şanssızlığı, Bakhtiyor Zaynutdinov’un şansı oldu!

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Siyah beyazlı takıma 21 Ağustos’ta imza atan Bakhtiyor Zaynutdinov’un Kiev maçında oynayıp oynamayacağı bile kesin değildi. Ama Masuaku’nun yaşadığı sakatlık ve oyuna devam edemeyişi, Kazak futbolcu için bir şans oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ikinci yarıda oyuna aldığı Zaynutdinov, 90+4. dakikada attığı golle müthiş bir ilk maç performansı ortaya koydu.

KULÜBÜNE REST ÇEKEREK GELDİ

CSKA Moskova’dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan 25 yaşındaki oyuncu kulübünün bırakmak istememesine rağmen “Ben hayallerimi gerçekleştirmek için Beşiktaş’a gitmek istiyorum” diyerek rest çekince transferi de gerçekleşti. Zaynutdinov daha ilk maçında hayallerini gerçekleştirme yolunda iyi bir başlangıç yaptı. Asıl mevkisi 10 numara olan Zaynutdinov, sağ açık, sol açık ve orta sahada da görev yapabiliyor. Ama kendi deyimi ile en verimli olduğu mevki Kazakistan Milli Takımı’nda da oynadığı 10 numara.

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"ACİL DURUMLARDA FORMAYI GİYİNİZ"

Zaynutdinov attığı zafer golünden sonra Beşiktaş’ta bir anda gündemin ilk sırasına çıkarken, taraftarlar Kazak futbolcu için övgü dolu paylaşımlar yaptı. Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ maç sonu yaptığı paylaşımda, nazar boncuğu emojisi ile “Gül yüzlü bahtiyar” ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü ise resmi sosyal medya hesabından Kazak futbolcunun 22 numaralı formasının yer aldığı bir görseli “Acil durumda formayı giyiniz” yazısı ile paylaştı.