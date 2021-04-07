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GeriFutbol Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şov sürüyor! Alanyaspor maçında 3 asist birden
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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2021 - 21:09 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şov sürüyor! Alanyaspor maçında 3 asist birden

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Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta siyah beyazlıların Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, 3 asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 3 golle mağlup ederek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta 38 yaşındaki yıldız yine göz doldurdu.

Maç boyunca harika bir performans gösteren Atiba, iyi oyununu 3 de asistli süsledi. Atiba, kariyerinde ikinci defa bir maçta 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon toplamda 32 maça çıkan Atiba, 4 gol atıp 8 de asist katkısı sağladı.

"Agresiftik, 3 puanı çok fazla istedik"

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Atiba, "İyi bir gündü, benim için de... 3 asistle katkı verdim ama arkadaşlarımın da bitiriciliği bu paslarımı anlamlandırdı. Kasımpaşa maçını kötü kaybettik, kazanmak istiyorduk. Maça iyi başladık. Agresiftik, 3 puanı çok fazla istedik. Kendi adıma ve takım adına çok mutluyum." dedi.

Beşiktaşta Atiba Hutchinson şov sürüyor Alanyaspor maçında 3 asist birden

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