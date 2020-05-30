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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

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Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idmanın; pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği ve yarı sahada taktik maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarını izinli geçirecek ve çalışmalarını 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren sürdürecek.

 

Beşiktaşta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

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