Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları! Şut çalışması...

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından çeşitli oyunlar oynadı. Pas, 5'e 2 ile dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular, yarım sahada üç takım halinde turnuva maçları oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde şut çalışması yaptı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

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