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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları! Şut çalışması...

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Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları! Şut çalışması...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile 24 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından çeşitli oyunlar oynadı. Pas, 5'e 2 ile dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular, yarım sahada üç takım halinde turnuva maçları oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde şut çalışması yaptı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

 

Beşiktaşta Ankaragücü hazırlıkları Şut çalışması...

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