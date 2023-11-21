Beşiktaş'ta Anderson Talisca heyecanı! Gözler Serdal Adalı ve Hasan Arat'ta

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Beşiktaş'ta başkanlık seçimine sayılı günler kala sular ısınıyor. Siyah-Beyazlılar'ın eski yıldızı Anderson Talisca, seçimin yarattığı rekabette transfer ihtimaliyle gündemin ana konusu haline gelmiş durumda.



Siyah-Beyazlılar’da 3 Aralık’taki seçim öncesinde ara transfer dönemi için Anderson Talisca’nın isminin ön plana çıkması, camiayı heyecanlandırdı.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde o dönemki teknik direktör Şenol Güneş’le görüşüp, “Beşiktaş’a dönmek istiyorum. Maaşım yüksek ancak orta yolu buluruz” ifadelerini kullanan Brezilyalı yıldız, tecrübeli hocadan da onay almasına rağmen alınamamıştı.

'RAKİPLERİMİZ GİBİ YAPACAĞIZ'



Beşiktaş taraftarının alınması için yüksek beklentisinin bulunduğu Al Nassr’lı futbolcu için başkan adayı Serdal Adalı girişimde bulunacak. Konuyla ilgili olarak dün Denizli Beşiktaşlılar Derneği’nde açıklamalarda bulunan Adalı, “Taraftarın ne istediğini biliyorum. Kulübün mali durumunun da farkındayım. Rakipler bunu yapıyorsa biz de yapacağız. Galatasaray, Icardi’yi nasıl sponsorla aldıysa biz de transferlerimizin büyük bir bölümünü, kulübü mali yük altına sokmadan yapacağız. Talisca’nın şu anda kulübüyle sözleşmesi var. Futbolda her şey olabilir. Ben gidersem alırım” ifadelerini kullandı.

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ARAT: HERKESLE GÖRÜŞECEĞİZ



Başkan adaylarından Hasan Arat da geçtiğimiz günlerde projelerini anlattığı tanıtım toplantısında taraftarların Anderson Talisca tezahüratlarına cevap vermiş, “Herkesle görüşeceğiz merak etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Al Nassr’la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anderson Talisca, yıllık 10 milyon Euro net ücret kazanıyor.