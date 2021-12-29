Beşiktaş’ta Altay mesaisi tamam

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Beşiktaş U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karavelinin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.



Beşiktaş U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Altay maçı kadrosuna 22 futbolcuyu dahil etti: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.