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Beşiktaş’ta Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

#Süper Lig#Beşiktaş#Altay
Beşiktaş’ta Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 26ncı haftasında evinde Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

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BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Önder Karavelinin yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı.

İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kondisyon çalışması yapan siyah-beyazlılar, 5'beşie 2 çalışmasıyla devam eden antrenmanı oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Teknik direktör Önder Karaveli, Altay maçı kadrosuna şu oyuncuları dahil etti: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Josef de Souza, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Altay

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