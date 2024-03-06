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Beşiktaş'ta Al-Musrati antrenmana çıkmadı! Sebebi...

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#Beşiktaş#Süper Lig#Al-Musrati
Beşiktaşta Al-Musrati antrenmana çıkmadı Sebebi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 15:07

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Siyah-beyazlılar, idmana iki grup halinde başladı.

İlk grup sahada; ısınma koşuları, 5’e 2 ve pas çalışması yaptı.

İkinci grup ise U19 takımıyla hazırlık maçı oynayarak günü tamamladı.

Beşiktaşta Al-Musrati antrenmana çıkmadı Sebebi...

Eşinin doğumu için Portekiz’e giden Al Musrati, idmanda yer almadı.

Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Al-Musrati

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