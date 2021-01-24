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GeriFutbol Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in geri dönüşü olay oldu! Göztepe maçında golden sonra kulübe...
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 20:40 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in geri dönüşü olay oldu! Göztepe maçında golden sonra kulübe...

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in geri dönüşü olay oldu! Göztepe maçında golden sonra kulübe...
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Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş-Göztepe maçına Adem Ljajic'in geri dönüşü damga vurdu. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Sırp yıldızın attığı gol ve yaşananlar en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Beşiktaş ile Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçta siyah-beyazlıların golü Adem Ljajic'ten geldi.

Canlı Anlatım İzle | Beşiktaş Göztepe maçı
Canlı Anlatım İzle | Beşiktaş Göztepe maçı

Sırp yıldız, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olurken 48. dakikada ağları havalandırmayı başardı.

GOL NASIL OLDU?

Ghezzal'ın derinlemesine pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Adem Ljajic, soluna çekti ve dar açıdan çok iyi vurdu

7 AY SONRA GELEN GOL

20 Haziran 2020 tarihinden sonraki ilk golünü atan Adem Ljajic, geçen sezon 29 maçta 7 gol 7 asist üretmişti. Ljajic, 219 gün aradan sonra bir kez de gol atmış oldu.

GOLDEN SONRA KULÜBE...

Sırp yıldızın golünden sonra Beşiktaş teknik ekibi, takım arkadaşları, sağlıkçılar, tribünde kim varsa “Bravo Adem” diye bağırdı.

Beşiktaşta Adem Ljajicin geri dönüşü olay oldu Göztepe maçında golden sonra kulübe...

VAR TALİHSİZLİĞİ YAŞAMIŞTI

Adem Ljajic, geçen hafta oynanan Karagümrük maçında uzun süre sonra forma giymiş ancak attığı gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edilmişti.

'DEPRESYONU BİTTİ' YORUMLARI

Ljajic'in, eski kız arkadaşı Sofija Milosevic ile ayrıldıktan sonra uzun süre futbola odaklanamadığı ve bu sebeple performans düşüklüğü yaşadığı belirtiliyordu.

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Sırp futbolcunun performansının yükselmesi ve yeniden sahada olmasını oyuncunun Zubejda Buba Beckovic yeni bir aşka yelken açmasına bağlayan paylaşımlarda da bulundu.

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