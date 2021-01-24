Beşiktaş 2-1 Göztepe (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Tripic ile öne geçen Göztepe, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Beşiktaş'ta oyuna ikinci yarıda dahil olan Ljajic, 48. dakikada durumu 1-1'e getiren golü attı.

Dakikalar 77'yi gösterdiğinde ise sahneye Aboubakar çıktı ve takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 44 puanla Süper Lig'in 21. haftasını lider tamamlamayı garantiledi. Göztepe ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

15. dakikada Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Aboubakar yere yatarak altıpas önünde kafayla vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

32. dakikada Ghezzal'ın orta sahanın sağ tarafından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Mihojevic ile yükselen Aboubakar meşin yuvarlağı önünde buldu. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

39. dakikada N'Sakala'nın soldan ortaladığı topu Larin dokundu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

39. dakikada Göztepe'nin golü geldi. Zulj, soldan ceza sahasına girerek çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ersin'inden dönen topu ceza sahası girişinde bekleyen Tripic düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1

45 2. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırdığı topu ceza sahası önünde Mensah sert bir şutla kaleye gönderdi, kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. İkinci yarının başında Mensah'ın yerine giren Ljajic, Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında toplu buluştu. Çizgiye inen Ljajic, dar açısına rağmen sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Atiba'nın orta sahada kaptırdığı top sonrasında Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

60. dakikada N'Sakala'nın kontrol etmek istediği top Ndiaye'nin önünde kaldı. Hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, kaleciyi çalımlamak isterken kaleci Ersin yatarak topun sahibi oldu.

70. dakikada N'Koudou'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

73. dakikada N'Koudou, Aboubakar'la ceza sahası sol çaprazında paslaşarak gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gökhan Töre'nin ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Aboubakar kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-1

89. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına giren N'Koudou'nun çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can topun kaleye girmesini ayağıyla engelledi.

90. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre, sol taraftan içeri giren N'Koudou'yu topla buluşturdu. N'Koudou rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak direkte döndü.

90 4. dakikada sol taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topa arka direkte Mihojevic kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Vodafone Park



Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 64 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 64 Dorukhan Toköz), Mensah (Dk. 46 Ljajic), Larin (Dk. 65 N'Koudou), Aboubakar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 80 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 85 Diabate), Zulj (Dk. 80 Ideye), Tripic (Dk. 85 Napoleoni), Ndiaye

Goller: Dk. 39 Tripic (Göztepe), Dk. 49 Ljajic, Dk. 77 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ndiaye, Dk. 45 1 Zulj, Dk. 45 1 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 51 Rosier, 90 4 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Atiba, Mensahi Ghezzal, Larin, Aboubakar

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

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