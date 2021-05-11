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GeriFutbol Beşiktaş'ta Adem Ljajic depremi! Sedyeyle sahayı terk etti
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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 21:12 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Adem Ljajic depremi! Sedyeyle sahayı terk etti

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic depremi! Sedyeyle sahayı terk etti

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk için sahaya çıkan Beşiktaş'ta Adem Ljajic, yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle sahayı terk etti.

Vodafone Park'taki kritik mücadeleye 11'de başlayan Sırp futbolcu Adem Ljajic, mücadelenin 35. dakikasında sakatlık geçirdi.

Omzundan sakatlanan Ljajic, sedyeyle oyunu terk ederken yerine Bernard Mensah dahil oldu.

Beşiktaşta Adem Ljajic depremi Sedyeyle sahayı terk etti

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