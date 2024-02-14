Beşiktaş'ta Aboubakar geri döndü!

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Beşiktaş, Süper Lig’in 26’ncı haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Siyah-beyzlılarda Aboubakar, takımla birlikte çalışmalara başladı.