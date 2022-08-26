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Beşiktaş'tan 9 nokta atışı!

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#Beşiktaş#Hien#Dembele
Beşiktaştan 9 nokta atışı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 07:00

Gedson, Muleka, Kerem Atakan ve Emrecan için toplam 12.75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen siyah beyazlılar, Weghorst, Masuaku ve Delle Ali’yi kiraladı; Cenk ve Saiss’i ise bedelsiz aldı.

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Hayal kırıklığıyla noktalanan 2021-22 sezonunun sona ermesinin ardından 15 futbolcuyla yollarını ayıran Beşiktaş, transfer döneminde kadrosuna 9 isim kattı.

Bonservisleri kulüpte olan Vida, Lens, Alex Teixeira, Oğuzhan, Ljajic, Gökhan Töre, Güven, Mehmet Topal, Douglas, N’Sakala ile sözleşme yenilemeyen siyah beyazlılar, genç futbolculardan Emirhan İlhan ve Rıdvan Yılmaz’ı ise Avrupa kulüplerine satarken, kiralık gelen Pjanic, Batshuayi ve Can’ı da geri gönderdi.

Yollarını ayırdığı 15 futbolcunun sadece 2’sinden toplam 8.5 milyon Euro kazanan Beşiktaş yönetimi, buna karşın yeni transfer ettiği 9 oyuncunun 4’ünün (Gedson, Muleka, Kerem Atakan, Emrecan) bonservislerine toplam 12 milyon 750 bin Euro ödedi. Cenk ve Saiss’i bedelsiz olarak renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Weghorst, Masuaku ve Dele Alli’yi ise 1 yıllığına kiraladı. Gönderilen 15 futbolcunun 10’un orta sahada görev yapıyor olması Beşiktaş’ta yaz transfer döneminin diğer önemli detayı oldu.

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Beşiktaştan 9 nokta atışı

 

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#Beşiktaş#Hien#Dembele

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