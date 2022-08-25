Son Dakika: Beşiktaş, Dele Alli transferini KAP'a bildirdi! Maliyeti ve opsiyon detayı...

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Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği Dele Alli için KAP'a açıklama yaptı.

MAAŞI VE OPSİYON DETAYI

Siyah-beyazlılar, bu transfer için kiralama bedeli ödemeyecek. Yıldız futbolcunun maaşının ise 2.2 milyon euro olduğu duyuruldu.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 25.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Everton FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile oyuncunun satınalma opsiyonu Şirket'imizde bulunmaktadır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.200.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

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COŞKUYLA KARŞILANMIŞTI

Özel uçakla dün gece havalimanına gelen dünyaca ünlü futbolcuyu bir grup siyah-beyazlı taraftar karşılamıştı. İngiliz futbolcu çiçeklerle karşılanırken kendisini bekleyen taraftarlara "üçlü" çektirmişti.

PÜRÜZLER GİDERİLDİ! İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI...

Geçen hafta gündeme bomba gibi düşen Dele Alli transferi, küçük pürüzler sebebiyle gecikmişti. Everton ile Beşiktaş arasındaki son görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildi ve imza aşamasına gelindi. Dele Alli ile anlaşan Beşiktaş, Everton ile de anlaştı. Transferde herhangi bir kiralama maliyeti olmayacak.

Everton, futbolcunun bonservis bedelinin, Ocak 2023’te satın alınması durumunda 6 milyon Euro, Haziran 2023’e ertelenmesi halinde 8 milyon Euro olarak belirledi. Taraflar bu şartlarda anlaşma sağladı.

SÖZLEŞMESİNDE 10 MİLYON POUND DETAYI

Everton, geçtiğimiz Ocak ayında Dele Alli’yi Tottenham’dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak anlaşma şartlarında, yıldız futbolcunun 20 maça çıkmasının ardından 10 milyon Pound’luk ödeme yapılacağı maddesi yer alıyordu. 26 yaşındaki futbolcu Everton formasıyla 13 maçta oynadı. Maviler, Alli’yi Beşiktaş’a kiralayarak en azından bu sezon 10 milyon Pound ödemekten kaçınmış olacak.

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