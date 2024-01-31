Beşiktaş’ta 3 büyük transfer hedefi! Lascelles, Klaassen ve Isco...

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Sivasspor yenilgisi sonra kadroda eksik olan mevkilere yıldız oyuncu alınması konusunda Futbol Direktörü Samet Aybaba ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile görüştü. Portekizli teknik adamın özellikle orta sahada 6 ve 8 numara oynayacak bir futbolcu ile stoper istediği öğrenildi.

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Arayışlarını bu iki mevkide yoğunlaştıran Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba üç isim üzerinde yoğunlaştı. Bunlar Newcastle United’da oynayan İngiliz stoper Jamaal Lascelles, İnter forması giyen Hollandalı orta saha Davy Klaassen ve kariyerini Real Betis’te sürdüren İspanyol orta saha İsco... Samet Aybaba’nın bu üç isim için menajerlerle temas halinde olduğu belirtildi. Öte yandan Beşiktaş’ın, Valencia’nın tecrübeli stoperi Gabriel Paulista’yı da istediği ancak Çağlar’ı Fenerbahçe’ye kiralayan Atletico Madrid’in de bu oyuncuyu istediği ve yarışta önde olduğu öğrenildi.