Beşiktaş'ta 2 formaya 5, Antalyaspor'da 5 formaya 10 aday var! Zorlu maçın öne çıkan iddaa tercihi...

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BEŞİKTAŞ

1-0'lık Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük galibiyetleri sonrası Malatya deplasmanında 1-1 berabere kalıp "milli" araya giden Beşiktaş'ta, sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Kevin N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.

Serdar Saatçı, Kerem Kalafat ve Umut Meraş; TD Önder Karaveli'nin tercihi doğrultusunda kendine maç kadrosunda yer bulamayan isimler oldu. Kanada Milli Takımı ile uzun seyahat yapan Atiba Hutchinson da dinlendirilecek.

Karaveli'nin stoperde "Montero & Vida" ile maça başlaması bekleniyor. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Rıdvan Yılmaz olacak.

Hücum kanatlarında Rachid Ghezzal ve Güven Yalçın forma giyecek. Merkezde Michy Batshuayi, arkasında Alex Teixeira görev yapacak.

Orta alanda Miralem Pjanic'in yeri garanti, yanındaki 2 forma için 5 aday var: Josef de Souza, Emirhan İlkhan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Necip Uysal beşlisinden ikisi sahada olacak.

ANTALYASPOR

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Son 7 lig maçında galibiyeti olmayan Antalyaspor, takıma ciddi takviyeler yaptı ve bu isimlere İstanbul kafilesinde yer verdi.

Al-Ahli'den kiralanan Alassane Ndao ve serbest statüde imza atan Luiz Adriano kadroda olacak. İlk 11 başlayıp başlamayacakları maç saati netleşecek.

Cezası sona eren Güray Vural ilk 11'e dönüyor. Gaziantep FK karşısında Nuri Şahin 4'lü savunma tercih etmişti, Güray'ın dönüşü sonrası yeniden 3-4-3 görebiliriz.

Bu durumda sağ kanat Bünyamin Balcı'ya emanet olur, "Veysel, Naldo & Kudryashov" stoper üçlüsü görev yapar.

Orta alandaki 2 formaya 4 aday var; Hakan Özmert, Fredy, yeni transfer Fernando ve Andrea Poli'den 2'si forma giyecek.

Hücumdaki 3 forma için ise 6 aday var; yeni transferler Ndao ve Luiz Adriano'nun yanı sıra Haji Wright, Admir Mehmedi, Houssam Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar ve Doğukan Sinik forma bekliyor...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 5 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 9 gol)

- Antalyaspor deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının tamamını kaybetti!

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%60'lık kesim deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanan Antalyaspor karşısında siyah-beyazlılara güveniyor...

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Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa nasıl ulaştı? Hatırlayalım...