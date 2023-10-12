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Beşiktaşlı yöneticilerden Başkan Ahmet Nur Çebi'ye: Seçime ya hep beraber gireriz ya da hiçbirimiz girmeyiz

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig
Beşiktaşlı yöneticilerden Başkan Ahmet Nur Çebiye: Seçime ya hep beraber gireriz ya da hiçbirimiz girmeyiz
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 07:00

Ahmet Nur Çebi’nin yeniden aday olma konusunda fikir alışverişinde bulunduğu yöneticilerden çarpıcı sözler. 29 Mayıs 2022’de yapılan kongreyi ekip halinde kazandıklarını hatırlatan siyah beyazlı yöneticiler, “Başarı da, başarısızlık da hepimize ait. Eğer şu aşamada yönetimde bir değişiklik yaparsanız, başarısızlığın sorumlusu o kişilermiş gibi görünür. Biz böyle bir tablo oluşmasını istemiyoruz. Seçime ya hep beraber gireriz ya da hiçbirimiz girmeyiz” dediler.

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Futbol takımının aldığı istikrarsız sonuçlar sonrası yoğunlaşan taraftar tepkilerini dikkate alarak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararı alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeniden aday olup olmama konusundaki kararını büyük ölçüde verdi. Çebi, en geç aralık ayının başında yapılması planlanan olağanüstü kongrede aday olmaya sıcak bakarken, konu ile ilgili olarak görüşlerine başvurduğu yönetim kurulu üyelerinden önemli bir talep geldi... Geçen yıl yapılan kongreyi ekip halinde kazandıklarını hatırlatan yöneticiler, yine beraberce hareket etmeleri gerektiğini belirterek şunları söylediler:

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ADAY OLACAKSANIZ EKiBi BOZMAYIN

“Biz bu yola beraber çıktık. Sportif ya da ekonomik olması fark etmez; başarı da, başarısızlık da hepimize ait. Yeniden aday olmayı düşünüyorsanız seçime aynı ekiple girmeliyiz. Eğer şu aşamada yönetim kurulunda değişiklik yaparsanız, başarısızlığın sorumlusu o kişilermiş sonucu ortaya çıkar. Biz böyle bir tablo oluşmasını istemiyoruz. Seçime ya hep beraber gireriz ya da hiçbirimiz girmeyiz” dediler.

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CAMiANIN ÖNDE GELENLERiYLE GÖRÜŞÜYOR

Ahmet Nur Çebi ise bu görüşleri mutlaka dikkate alacağını ve yönetim kurulu üyelerinden bağımsız hareket etme gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti. Diğer yandan birkaç gündür Beşiktaş camiasının önde gelen isimleriyle peş peşe toplantılar yaparak yeniden aday olması halinde destek verip vermeyeceklerini soran Çebi’nin, büyük bölümünden “Yanındayız” mesajını aldığı öğrenildi.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig

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