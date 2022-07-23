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Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz rekor kırıp Avrupa'ya gitti!

#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz#Rangers
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz rekor kırıp Avrupaya gitti
İsmail ER

Frankfurt’un mali sorunlar nedeniyle transferi bitirememesinden yararlanan Rangers Kulübü, Beşiktaş’ın istediği 6.5 milyon Euro’yu vermeyi kabul etti. İskoç ekibi ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeyecek. Rıdvan, Beşiktaş’ın 3 yıl sonra transferinden gelir elde ettiği ilk futbolcu oldu.

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Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Rıdvan Yılmaz’ın Rangers’a transferi gerçekleşti... İki kulübün yöneticilerinin günlerdir süren bonservis pazarlığı mutlu sonla noktalandı. 21 yaşındaki futbolcu, 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında İskoç ekibi Rangers’a satıldı.

Frankfurt parayı temin edemedi

Siyah beyazlı kulüp, Avrupa’ya gitmek istediğini sezon içerisinde birkaç kez dile getiren Rıdvan Yılmaz için önce Eintracht Frankfurt ile anlaşmıştı. 4 milyon Euro artı 2.5 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında söz kesilen Alman kulübü, gerekli parayı bulamayınca transfer askıya alınmıştı.

Beşiktaş'ın şartlarını kabul etti

Eintracht Frankfurt’un işi bitirememesi üzerine devreye giren Rangers Kulübü, Beşiktaş’ın istediği 6.5 milyon Euro’nun tamamını ödemeyi kabul etti. İskoç ekibi ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay verecek. Rıdvan Yılmaz birkaç gün içinde Rangers ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

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59 futbolcu sonra ilk kez satış

Beşiktaş altyapısından yetişip, kulübe en çok bonservis geliri kazandıran futbolcu olarak tarihe geçen Rıdvan ayrıca, siyah beyazlıların 2019’dan bu yana satışından gelir elde ettiği ilk isim oldu. Kulüp en son Ağustos 2019’da Garry Medel’i 1.5 milyon Euro’ya İtalya’nın Bologna takımına satmıştı. Beşiktaş daha sonra gönderdiği 59 futbolcudan hiç para kazanamadı.

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#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz#Rangers

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