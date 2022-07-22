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Matt Coleman resmen Beşiktaş’ta

#Transfer#Beşiktaş#Basketbol
Matt Coleman resmen Beşiktaş’ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı basketbolcu Matt Coleman’ı kadrosuna kattı.

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Matt Coleman’ı kadrosuna kattı.

Son olarak NBA G League takımlarından Stockton Kings forması giyen Coleman'ın transferi resmi site aracılığı ile duyuruldu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle

Erkek Basketbol Takımımız, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Matt Coleman’ı kadrosuna kattı.

22 Ocak 1998 doğumlu olan Matt Coleman III, 188 cm boyunda ve oyun kurucu olarak görev almaktadır. Texas Üniversitesi’nden mezun olan Matt Coleman, 2017-2018 sezonunda NCAA’de süre aldığı 34 karşılaşmada; 10.2 sayı, 2.5 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda Texas ile NCAA’de 37 karşılaşmada parkede yer alan başarılı oyun kurucu; 9.8 sayı, 2.1 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

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2019-2020 sezonunda NCAA’de 29 karşılaşmada Texas forması giyen Matt Coleman; 12.7 sayı, 3.1 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarını yakaladı.

2020-2021 sezonunda Texas forması ile NCAA’de 27 lig maçına çıkan Matt Coleman; 13.2 sayı, 3.5 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 2021-2022 sezonu öncesinde NBA ekibi Sacramento Kings ile sözleşme imzalayan Matt Coleman daha sonra G-League takımı Stockton Kings’te görev aldı.

Burada 48 karşılaşmada görev alan başarılı basketbolcu; 13.1 sayı, 3.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynadı. Matt Coleman 2022-2023 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı.

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#Transfer#Beşiktaş#Basketbol

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